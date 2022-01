O Leixões travou o Desportivo de Chaves que vinha de quatro vitórias consecutivas com um empate 1-1 no Estádio do Mar, em jogo da 19.ª jornada da II Liga.

A equipa de Matosinhos adiantou-se no marcador, aos 21 minutos, com um golo de Adewale Sapara, a passe de Ben Traoré, enquanto os transmontanos chegaram ao empate, já na segunda parte, com um golo de João Teixeira, aos 65 minutos.

Com este empate, o Leixões, com um jogo em atraso, segue no 12.º lugar da classificação, com 22 pontos, enquanto a equipa de Chaves, com dois jogos em atraso, destaca-se no sétimo lugar, com 27 pontos.