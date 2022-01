Momento: golo de Inácio, à segunda tentativa

O Sporting chegou ao intervalo a perder, mas precisou de poucos minutos para chegar ao empate na segunda parte, num lance que os leões já tinham ensaiado no primeiro tempo. Na primeira tentativa, Vlachodimos, com grandes reflexos, impediu o golo, mas à segunda tentativa nada pôde fazer. Pontapé de canto de Sarabia da esquerda e cabeçada plena de convicção do jovem central. Um golo que marcava um novo crescimento dos leões que tinham esmorecido depois do golo de Everton.

Figura: Pablo Sarabia, oferece e assume

Num jogo em que o Sporting brilhou pelo coletivo, temos de destacar Pablo Sarabia pela marca forte que deixou nos dois golos do Sporting. No primeiro marcou o pontapé de canto teleguiado para a cabeça de Gonçalo Inácio, depois aproveitou um grande passe de Pedro Porro para escapar entre Morato e Lázaro para bater Vlachodimos como quis. Dois momentos fulcrais no jogo, mas o espanhol foi mais do que isso. No primeiro tempo deu vida à ala esquerda dos leões, em constantes combinações com Matheus Reis, para ganhar a linha de fundo e cruzar para a área. Começou por cruzar muito largo, para lá do segundo poste, mas foi afinando o pé e, já perto do intervalo esteve perto de surpreender Vlachodimos com um cruzamento/remate.

Ricardo Esgaio

Que luxo! Ruben Amorim deixou Pedro Porro no banco, mas Esgaio correspondeu enquanto teve pulmão. O ataque dos leões começou inclinado sobre a direita, muito por culpa das constantes iniciativas do lateral que procurava aproveitar o espaço que Grimaldo deixava nas suas costas. Jogou na lateral sobre a linha do meio-campo, mas esteve mais tempo no tabuleiro ofensivo, sempre no ataque à profundidade, permitindo a Pote procurar mais terrenos interiores. Depois da entrada de Porro, passou a jogar a central, sobre a direita, com a mesma eficácia que tinha revelado no corredor.

Matheus Nunes

Esteve muito tempo fora do jogo, sob forte marcação de Maïté, mas sempre que teve a bola nos pés e conseguiu escapar à sombra do francês, ofereceu qualidade ao jogo. Destaque para um grande passe a lançar Sarabia para a área do Benfica ainda na primeira parte. Já na segunda, voltou a fugir à marcação do francês e saiu disparado para acorrer a um passe longo de Paulinho.

Paulinho

Depois de ter voltado a receber largos elogios do treinador, Paulinho passou muito tempo ao lado do jogo. Foi a principal referência do ataque dos leões, mas foi quase sempre anulado por Vertonghen e companheiros. Teve uma boa oportunidade ainda com o resultado em branco, mas permitiu a antecipação do central belga. Teve mais uma bola de golo de Sarabia antes do intervalo, mas cabeceou com meiguice para as mãos de Vlachodimos. Melhorou muito na segunda parte, primeiro com um grande passe a lançar Matheus Nunes, logo a seguir com um remate à trave. A verdade é que voltou a ficar em branco.

Pedro Porro

Aí está Porro de volta e a deixar claro que o lugar que deixou entregue a Esgaio é seu. Subiu ao relvado sob uma grande ovação das bancadas e precisou de pouco tempo para explicar a adoração que os adeptos têm por ele. Grande passe a lançar Sarabia para o golo da reviravolta.