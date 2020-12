A Roma de Paulo Fonseca empatou este domingo 0-0 na receção ao Sassuolo, em jogo da 10.ª jornada da Série A.

A formação romana jogou com dez desde os 40 minutos, altura em que Pedro Rodríguez, que estava a ser o melhor homem em campo pela Roma, viu o segundo amarelo e foi expulso.

Mesmo a jogar com dez, a equipa de Paulo Fonseca ainda se bateu. Aos 44 minutos, Mkhitaryan marcou um golo que colocaria os romanos em vantagem, mas o árbitro não validou por considerar que houve falta de Edin Dzeko no lance.

Descontente com as decisões do árbitro, o treinador Paulo Fonseca foi discutir com o juiz ao intervalo e acabou expulso.

Na segunda parte, o marcador também viria a mexer, mas só temporariamente. Aos 74 minutos, Haraslin rematou de fora da área, e a bola entrou na baliza, mas o golo do Sassuolo também foi anulado por fora de jogo, terminando o encontro com um 0-0 no marcador.

Com este resultado, a Roma ocupa a 5.ª posição, com 18 pontos e o Sassuolo a 4.ª com 19.