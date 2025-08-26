OFICIAL: Matic regressa a Itália e reforça Sassuolo
Experiente sérvio deixa Lyon de Paulo Fonseca
Nemanja Matic está de regresso a Itália, pela porta do Sassuolo. O médio sérvio de 37 anos – ex-Roma, Man United, Chelsea e Benfica – deixou o Lyon, onde cumpriu duas épocas, com 58 jogos, um golo e uma assistência. Antes, representou o Rennes.
O novo vínculo é válido por uma época, com opção de renovação até junho de 2027, mediante objetivos. Não foram divulgados outros detalhes deste negócio.
Formado entre Estrela Vermelha e Partizan – e revelado entre Eslováquia, Chelsea, Vitesse e Benfica – Matic conta com um currículo recheado: Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Premier League (três), Taça e Supertaça inglesa, Taça da Liga inglesa e Taça eslovaca.
Nemanja Matić è neroverde! 🖤💚#ForzaSasol pic.twitter.com/zHJRM4ddRr— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 26, 2025