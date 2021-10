A Juventus voltou a marcar passado na Serie A de Itália. Em encontro referente à 10.ª jornada, a equipa de Turim perdeu em casa com o Sassuolo (1-2).



Frattesi colocou os visitantes em vantagem antes do intervalo (44m), McKennie fez o empate o minuto 76 mas Maxime López garantiu o triunfo do Sassuolo já no período de compensação do encontro (90+5m).



À mesma hora, a Atalanta vencia a Sampdoria em Génova (1-3), descolando da Vecchia Signora na classificação. Adrien Silva foi titular na equipa local e saiu ao minuto 85.

Lazio e Fiorentina defrontam-se mais tarde. Consoante o resultado final, a Juventus pode terminar a jornada na 8.ª posição.



Nota ainda para a igualdade entre a Udinese de Beto e o Hellas Verona de Miguel Veloso (1-1). Os dois portugueses foram titulares, a tempo inteiro.