O Conselho de Ministros decidiu antecipar as medidas restritivas para o combate à pandemia da covid-19. A decisão foi anunciada por António Costa no Palácio da Ajuda, já na tarde desta terça-feira.



O Governo preferiu jogar pelo seguro, de forma a evitar males maiores num futuro a curto prazo, e antecipou a implementação destas novas regras - começariam no início de janeiro e passam, agora, para o dia 25 de dezembro, dia do Natal, até 10 de janeiro.



As novas medidas restritivas e estratégicas, impostas pelo aparecimento em força da variante Omicrón, são as seguintes:



. Aumento de quatro para seis testes gratuitos por pessoa

. Teletrabalho obrigatório

. Encerramento de cresces e ATL's

. Encerramento de discotecas e bares

. Obrigatório teste negativo para entrar em estabelecimentos turísticos - batizados, casamentos, eventos empresariais

. Redução dos espaços comerciais (uma pessoa por cada cinco metros quadrados)

. Teste negativo obrigatório para todos os espetáculos culturais, incluindo os desportivos (independentemente da sua taxa de ocupação)

. 24/25 dezembro, 30/31/1 janeiro será obrigatório apresentação de testes negativos para restaurantes

. proibição de grupos superiores a dez pessoas na via pública

. proibição de bebidas alcoólicas na via pública



O primeiro ministro voltou a lembrar a imprtância da vacinação para sublinhar a melhoria do quadro da covid-19 em Portugal, quando comparado com o ano anterior.



«Vacinámos 83,5 por cento da população acima dos 65 anos e iniciámos a vacinação das crianças. 45 mil já estão vacinadas e o esforço continuará nas próximas semanas. O número de internamentos é três vezes inferior ao do ano de 2020.»



Portugal registou 5.754 novos casos de covid-19 e 16 mortes em consequência da covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde.



