O Governo lançou um simulador que permite a cada cidadão saber quando vai ser vacinado contra a covid-19.

O mecanismo não indica o dia exato, mas em que grupo se enquadra e em que altura do ano está prevista a administração da sua vacina.

A página estabelece apenas uma previsão e não permite a marcação da vacina. O que vai acontecer é que, na altura prevista para a vacinação do seu grupo, deverá receber um SMS a questionar se quer ou não ser vacinado. Se responder «não» ou não responder, não volta a ser contactado. Se responder «sim», deverá ser posteriormente contactado para marcar a data concreta da administração da vacina.

Esta ferramenta faz parte do novo portal do Governo com o intuito de esclarecer os cidadãos e responder às questões mais comuns.

Faça a simulação AQUI.