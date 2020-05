O fundador da Microsoft e filantropo, Bill Gates, anunciou através do seu canal oficial no youtube que acredita ser possível «num prazo de 18 meses» ter pronta uma vacina para combater a Covid-19.



Gates explica que a sua fundação está a colaborar com «inúmeros associados» para acelerar o processo de pesquisa, de forma a disponibilizar durante o ano de 2021 a tão ansiada vacina.



«Nunca criámos uma vacina em menos de cinco anos. Mas isto é urgente e exige uma tremenda colaboração. Temos de acelerar este processo e disponibilizar a vacina a sete mil milhões de pessoas. Estou otimista e acredito que com este esforço conseguiremos um resultado final dentro de ano e meio. Esta vacina estará disponível para todos e em todas as partes do mundo. É a única forma de acabar com esta pandemia», refere Bill Gates no vídeo.



A Fubndação Gates doou 145 milhões de dólares à OMS desde o início da pandemia.