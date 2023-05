Os hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e das Caldas da Rainha vão ser alvo de obras no verão, o que vai deixar as duas unidades de saúde sem bloco de partos no verão.

Segundo divulgou nesta quinta-feira a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), das 41 maternidades, 27 mantêm-se em pleno funcionamento, nove funcionarão com dias de encerramento agendados e em rotatividade com outras unidades, enquanto a das Caldas da Rainha e de Santa Maria encerram mesmo.

O Hospital de Leiria vai ser alternativa às Caldas da Rainha, cujo bloco de partos encerra a partir de 1 de junho, durante um período previsto entre quatro e cinco meses.

Já o encerramento do bloco do Hospital de Santa Maria, previsto para 1 de agosto, vai concentrar os partos no S. Francisco Xavier, que antes vai ser alvo de intervenção para aumentar a capacidade.

