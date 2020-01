O coronavírus chegou a França, confirmou a ministra da Saúde do país, Agnès Buzyn. Nesta altura há dois casos positivos já identificados pelas autoridades gaulesas, um nos arredores de Paris e outro na região de Bordéus.



O paciente de Bordéus tem 48 anos, esteve na cidade de Wuhan, a China, e foi agora colocado em isolamento.



«Ele esteve em contacto com uma dezena de pessoas desde que chegou a França», afirmou a ministra em conferência de imprensa. «Este é um fogo que é preciso circunscrever.»



Pode ler todas as notícias sobre o coronavírus no site da TVI24.