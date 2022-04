Uma cirurgia para tratar problemas de audição, dificuldades em respirar ou complicações nos ouvidos e na garganta pode levar mais de dois anos a ser feita no Serviço Nacional de Saúde.



Há hospitais, como o Egas Moniz, em Lisboa, onde uma operação para a obesidade demora mais de um ano. E outros, como no Hospital de Portimão, no Algarve, onde o tempo de espera para ter uma vaga para ir ao bloco operatório tratar doenças da mama ultrapassa os 500 dias, ou seja, mais de 16 meses. A pior situação vive-se, porém, em Faro. Aqui, um utente tem de ficar 823 dias (27 meses) na lista para ser operado a um problema nos dentes.

As listas de espera demoradas repetem-se de norte a sul do país, atingem várias especialidades e afetam todas as idades, incluindo crianças. Pode ler a notícia na íntegra no site da CNN Portugal.



As 25 listas de espera mais longas do país

823 dias - cirurgia de estomatologia no Hospital de Faro (71 pessoas);

802 dias - cirurgia vascular no Hospital Distrital de Santarém (519 pessoas);

777 dias - cirurgia de otorrinolaringologia no Hospital São Bernardo, Setúbal (470 pessoas);

775 dias - cirurgia de estomatologia no Hospital São Bernardo, Setúbal (56 pessoas);

678 dias - cirurgia vascular no Hospital Garcia de Orta (527 pessoas);

617 dias - cirurgia de estomatologia no Hospital de Braga (648 pessoas);

587 dias - cirurgia na unidade de tratamento cirúrgico de obesidade no Hospital Egas Moniz, Lisboa (78 pessoas);

578 dias - neurocirurgia no Hospital de Dona Estefânia, Lisboa (30 pessoas);

566 dias - cirurgia de otorrinolaringologia no Hospital Garcia de Orta (852 pessoas);

544 dias - cirurgia de otorrinolaringologia no Hospital Distrital de Santarém (431 pessoas);

537 dias - cirurgia de otorrinolaringologia no Hospital Dr. José Maria Grande, Portalegre (78 pessoas);

508 dias - cirurgia pediátrica no Hospital São Bernardo, Setúbal (284 pessoas);

502 dias - cirurgia de otorrinolaringologia no Hospital Distrital do Montijo (217 pessoas);

501 dias - cirurgia na unidade de senologia no Hospital de Portimão (38 pessoas);

492 dias - cirurgia maxilofacial no Hospital de Braga (142 pessoas);

480 dias - cirurgia geral no Hospital Distrital de Santarém (1.092 pessoas);

437 dias - cirurgia de urologia no IPO Porto (para doença não oncológica) (44 pessoas);

431 dias - cirurgia de ortopedia no Hospital de Dona Estefânia, Lisboa (487 pessoas);

417 dias - cirurgia de ginecologia no Hospital de Faro (363 pessoas);

413 dias - cirurgia de ortopedia no Hospital São Francisco Xavier, Lisboa (934 pessoas);

407 dias - cirurgia de urologia no Hospital de Vila Franca de Xira (402 pessoas);

391 dias - cirurgia plástica e reconstrutiva no Hospital de Dona Estefânia, Lisboa (347 pessoas);

385 dias - cirurgia plástica e reconstrutiva no Hospital do Espírito Santo, Évora (298 pessoas);

388 dias - cirurgia maxilofacial no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, Amadora-Sintra (6 pessoas);

381 dias - cirurgia de oftalmologia no Hospital de Faro (1.264 pessoas).



Fonte: Tempos Médios de Espera do site do Serviço Nacional de Saúde