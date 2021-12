Figura: Gustavo Sauer



O brasileiro é um jogador acima da média. Não é de hoje, é desde o ano passado. Voltou a prová-lo esta noite, de resto. Sauer abriu e fechou a goleada do Boavista ao Sp. Braga com um golo de classe e outro de fácil execução. Mas a exibição do extremo não valeu apenas pelos golos que o deixam destacado na liderança dos melhores marcadores da Taça da Liga. Sauer fartou-se de pressionar, de roubar bolas e de quebrar linhas em condução – o lance da assistência para o 4-1 de Nathan é sintomático. Noite em cheio!



Momento do jogo: Yusupha aponta o caminho para Leiria, minuto 34



Dois minutos depois de marcar o 2-0, o Boavista chegou ao terceiro da noite. A bola foi ao centro de jogo, o Sp. Braga tentou construir uma jogada de ataque e André Horta entregou a bola a Yusupha. O avançado nem pensou duas vezes e rematou colocado para o fundo da baliza contrária - Tiago Sá pareceu mal batido. Foi o xeque-mate no encontro.



Outros destaques:



Musa: longe de ser um jogador refinado, o internacional sub-21 croata voltou a provar que não se dá mal a jogar de costas para a baliza, um aspeto importante, visto que permitiu à equipa «respirar» e ganhar metros. Além disso, o gigante do Bessa voltou a mostrar faro apurado para marcar: antecipou-se a Raúl Silva e a Tiago Sá e fez um golo fácil. Além do golo, Musa ainda contribuiu para o bis de Sauer após nova falha dos bracarenses, desta feita de Diogo Leite.



Tiago Sá: foi o substituto de Matheus na baliza minhota e teve uma noite para esquecer. Sem hipóteses no primeiro e quarto golos, o guarda-redes não fica isento de culpas no 2-0 - saída em falso da baliza - e no 3-0 - pareceu mal colocado. Um dos rostos da noite horrível do Sp. Braga.



Diogo Leite: o internacional sub-21 português ficou ligado a três dos cinco golos bracarenses. Se no primeiro reparte as culpas com Raúl Silva, no lance do golo de Nathan tardou em encurtar o espaço e viu o seu adversário bater Tiago Sá. O pior ficou guardado para o final ao perder a bola para Musa quando tinha o lance aparentemente controlado. Sai do Bessa como principal réu da goleada sofrida pelos minhotos.