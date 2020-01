O FC Porto apresentou na quarta-feira uma campanha pela igualdade que gira em torno da música Many Faces, dos James. A versão especial do tema será apresentada no Estádio do Dragão, nesta sexta-feira, à margem do jogo frente ao Sporting de Braga, com músicos convidados.

Um desses músicos convidados será naturalmente Saul Davies, guitarrista dos James e um dos grandes responsáveis pelo projeto. Em declarações ao Maisfutebol, Davis explica como surgiu a ideia que está a cativar os adeptos portistas.

«A ideia surgiu durante o tour dos James pelos Estados Unidos, no verão passado. A minha namorada é portuguesa e estava connosco, a testemunhar todas as noites a reação do público à música. Como estou sempre a falar de Rock & Roll e futebol, desafiou-me a fazer algo com o futebol. Depois viemos para um concerto em Madrid e no caminho de lá para o Porto voltámos a falar disso. Acabou por ser na Pasteleira que falei com as pessoas do FC Porto», começa por relatar.

A 13 de setembro de 2019, os James deram um concerto no Parque da Pasteleira, na cidade Invicta, e o tema Many Faces voltou a ser um hino de união, com espectadores em palco e um coro emocionado: «Pessoas do FC Porto vieram ao espetáculo na Pasteleira, a reação à música foi novamente fantástica e decidi falar com eles após o concerto. O áudio que está a ser usado no vídeo foi gravado precisamente aqui no Porto.»



«Nunca tinha trabalhado com um clube de futebol, sou apenas um adepto. Sabemos a força que têm os clubes de futebol, mas só quando trabalhamos com eles é que percebemos que o seu nível de profissionalismo é maior que no mundo da música. No mundo da música, quando dizem que vão fazer aquilo na próxima semana, será num dia qualquer. No futebol não, na próxima semana é mesmo na próxima semana», salienta Saul Davies.

O vídeo da campanha do FC Porto foi apresentado esta semana, quatro meses após o concerto e as primeiras conversas entre as partes. O guitarrista dos James regressou a Portugal para participar no lançamento da iniciativa e não podia estar mais satisfeito.

«As pessoas do FC Porto têm sido fantásticas e é um privilégio para mim trabalhar com eles neste projeto. No Reino Unido costumamos dizer que quem toca Rock & Roll gostava de ser jogador de futebol. E muitos jogadores de futebol querem ser músicos. Para mim, sendo um grande adepto de futebol e adepto do FC Porto, é tocante estar aqui agora no Estádio do Dragão. É como ser uma criança numa loja de doces», admite.

Saul Davies diz que o futebol é um excelente veículo para a divulgação de mensagens poderosas e recorda o seu passado como adepto. «O futebol costumava ser para malucos. Nasci em Liverpool, cheguei a ver grandes jogos do Liverpool e depois cresci na Escócia. Costumava ir com o meu pai aos jogos entre Celtic e Rangers e percebi o que é violência no futebol. Depois fui estudar para Manchester e vi grandes jogos de futebol nos anos 80 mas as pessoas estavam a matar-se, a atirar tijolos umas às outros. Deixei o futebol nessa altura. As coisas melhoraram nos anos 90 mas de repente, os problemas que achávamos que estavam para trás, voltaram a aparecer. Há coisas malucas a acontecer no mundo mas as pessoas continuam a vir ao futebol, 50 mil pessoal a vir a um estádio, não há muitos eventos no mundo onde isso aconteça de forma regular. O futebol é um espaço único para abordar questões sobre o estado do mundo», frisa o músico britânico.

Nesta sexta-feira, o guitarrista dos James estará no Estádio do Dragão para uma atuação especial, a par de outros músicos convidados. Para este adepto de futebol, com forte ligação a Portugal, será um momento de alguma ansiedade. «É a final da Liga dos Campeões, o último minuto do prolongamento, vou bater um penalti e um pouco como o Chris Waddle, a bola vai por cima da barra, coloco-me de joelhos e choro. Não, falando a sério, se a mensagem passar para as pessoas, se cantarem e se envolverem, se entenderem a mensagem, é uma oportunidade de partilhar algo que não seja futebol e experienciar um momento único», remata Saul Davies, ao Maisfutebol.