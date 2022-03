O Casa Pia reforçou a liderança na II Liga com uma vitória sobre o Mafra por 3-1, no jogo que encerrou a 25.ª jornada esta terça-feira.

Os gansos entraram no jogo a ganhar, com Antoine a abrir o marcador, logo aos 2 minutos. Os visitantes ainda empataram, aos 23, por Pedro Lucas, mas a equipa da casa chegou ao 3-1 com dois golos de Saviour Godwin, aos 32 e 44, ainda na primeira parte.

Uma vitória que permite ao Casa Pia ampliar a vantagem no topo da classificação, passando a contar com mais quatro pontos do que o Rio Ave e mais cinco do que o Benfica B. O Mafra, por seu lado, cai para o 9.º lugar, já a quinze pontos dos lugares de promoção.