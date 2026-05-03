Numa era de subidas e descidas em Gelsenkirchen, o Schalke 04 garantiu o regresso à Bundesliga no sábado, ao vencer na receção ao Fortuna Düsseldorf (1-0). O avançado Dzeko, de 40 anos, regressou à competição após lesão e disputou 21 minutos pelo Schalke.

A duas rondas do término da segunda divisão germânica, este histórico emblema está a uma vitória de conquistar o campeonato, tal como em 2022. Numa campanha com 20 vitórias, sete empates e cinco derrotas, o Schalke regista 67 pontos, nove de vantagem sobre o Paderborn, adversário que joga neste domingo.

O Schalke 04 caiu da Bundesliga em 2024 e, há um ano, terminou no 14.º posto da segunda divisão.

Na luta pela segunda e última vaga de subida direta à Bundesliga estão Paderborn (58 pontos), Hannover (57), Elversberg (56) e Darmstadt (51). O terceiro colocado vai disputar o play-off com o 16.º da Bundesliga.