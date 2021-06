Um grupo de adeptos do Schalke 04 marcou este sábado presença no jogo do País de Gales com a Dinamarca e tentou contratar um jogador para o clube alemão: Gareth Bale.

«Bale, vem para o S04», lia-se nos cartazes que levaram.

O clube, que desceu no final da época passada à segunda divisão alemã, após 30 anos, respondeu nas redes sociais, acenando ao jogador galês com um trunfo: o campo de golfe.

«Gelsenkirchen está pronto para ti, Gareth», diz uma publicação na conta oficial do clube acompanhada por uma foto do campo de golfe, onde o galês poderia praticar o desporto de que tanto gosta.