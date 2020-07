O Schalke 04 é uma equipa habituada aos lugares cimeiros da Bundesliga e que soma oito participações europeias nos últimos dez anos, mas uma análise ao que o mercado lhes tem dado permite perceber que podia fazer melhor.

Esta temporada, por exemplo, não alcançaram melhor que o 12.º lugar da tabela, muito por culpa dos 16 jogos sem vencer com que terminaram a prova.

Para o presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenige, esta situação teria sido diferente caso o clube germânico tivesse mantido os melhores jogadores da sua formação, como Nubel e Leroy Sané, que a partir de 2020/21 passam a vestir as cores do campeão nacional.

«Se tivessem sido capazes de manter os jogadores que formam, poderiam ter-se tornado campões nacionais» disse, em entrevista à Sport 1.

«Sempre venderam jogadores muito prometedores, como o Sané ao City em 2016, para colmatar necessidades financeiras. Mas eles podem voltar a qualquer momento. São um dos clubes tradicionais e uma parte importante da Bundesliga.»

De facto, o clube é um caso de estudo nesta matéria. Deixou sair Neuer, Draxler, Leroy Sané, Tilo Kehrer e Ozil, e por todos, conseguiu um valor que rondou os 137 milhões de euros. Além destes jogadores, também saíram Kolasinac, Joel Matip, Max Meyer, Leon Goretzka e Alexander Nubel, todos eles formados no clube e todos eles perdidos a custo zero.

Veja na galeria associada os jogadores que o Schalke perdeu nos últimos anos.