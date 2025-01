Os representantes de Andreas Schjelderup estão incomodados com o pouca utilização do jogador na atual temporada e, segundo apurou o Maisfutebol, resolveram ir ao mercado em busca de ofertas para uma eventual saída em janeiro.

Emprestado aos dinamarqueses do Nordsjaelland na época passada, o jovem extremo norueguês regressou à Luz com a promessa de ser melhor aproveitado, inicialmente por Roger Schmidt.

Schjelderup praticamente não jogou com o alemão e, agora, continua sem muito espaço com Lage, que, neste momento, trabalha mais com dois nomes para o lado esquerdo do ataque: Kerem Akturkoglu e Jan-Niklas Beste.

Andreas Schjelderup, de 20 anos, custou ao Benfica cerca de nove milhões de euros, com outros quatro milhões de euros por objetivos. Ao todo, fez 14 jogos oficiais e anotou apenas um golo. Tem contrato até junho de 2028 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.