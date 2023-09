O Botafogo somou a segunda derrota consecutiva no Brasileirão, ao perder em Belo Horizonte com o At. Mineiro por 1-0, e no final do jogo Bruno Lage disparou sobre toda a gente. Sobre a arbitragem e até sobre o relvado.

O treinador do At. Mineiro não gostou das críticas ao piso do Arena Mineirão e respondeu de pronto. «O relvado?! O relvado estava ótimo. Se este relvado está ruim, não sei. Então vamos jogar no céu.»