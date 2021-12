José Chieira anunciou, nesta segunda-feira, o adeus ao Sporting, clube no qual trabalhava como "olheiro" desde 2018.

«Chega ao fim a minha ligação ao Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD depois de 3 anos intensos e extraordinários. Grato pela oportunidade que me foi dada de integrar a Estrutura responsável pelas conquistas recentes do Futebol do Clube, incluindo o tão desejado campeonato nacional depois de 19-dezanove épocas, na certeza de que foram deixadas bases importantes para continuar a satisfazer a imensa Massa Associativa Sportinguista», escreveu o "olheiro" nas redes sociais.

Relativamente ao trabalho desenvolvido, Chieira destaca o contributo para a «reorganização, planificação e integração de um departamento de scouting», defendendo que existem agora ativos «com potenciais desportivo e financeiro incomparavelmente superiores a tempos não muito distantes».

Também a projeção e criação do departamento de análise de dados merece uma referência especial, com Chieira a terminar o texto com elogios ao treinador, Ruben Amorim, e ao diretor desportivo, Hugo Viana, considerando que ambos estão «numa dimensão incomparável», e que «felizmente irão marcar o Futebol Português durante mais de 30 anos».

Antes do Sporting, José Chieira trabalhou no FC Porto entre 2010 e 2018, já depois de passagens por Vitória de Setúbal, Académica e Panathinaikos.