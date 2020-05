O Maisfutebol juntou Pedro Alves, antigo scout do Sp. Braga e atual diretor desportivo do Estoril, e José Boto, que passou pelo Benfica antes de aceitar o convite do Shakhtar Donetsk para ser chief-scout do clube e conselheiro do presidente, para falarem sobre scouting durante mais de duas horas.



No entanto, o início da conversa teve como tema pratos favoritos e restaurantes na zona de Lisboa. Por fim, entrámos no mundo do scouting: o que é preciso para ser scout, a falsa questão dos perfis de jogadores, a ligação entre a figura do diretor desportivo e o departamento de scouting, e algumas histórias incríveis.



Episódios caricatos e relatos de contratações falhadas como foram as de Vinícius Júnior e Emre Mor para o Sp. Braga.



Sabe quando três pessoas se juntam para falar sobre o que gostam? Foi assim. O jornalista deixou a conversa fluir.



MF: Para introduzir o tema, faço uma pergunta que deve vos deve ser feita inúmeras vezes. O que é preciso para ser scout?



José Boto: Não há uma fórmula mágica. Quem faz este trabalho vem de diversas áreas: uns são treinadores, outros deixam de ser jogadores e passam diretamente para o scouting, outros não foram nem uma coisa nem outra. Não podes indicar um caminho às pessoas, mas há várias coisas fundamentais. A primeira é conhecer o jogo. Sem isso, não podes fazer isto. A segunda, que é tão importante como a primeira, é paixão. Se não gostares, muito dificilmente vais conseguir fazer isto. À partida, este trabalho parece muito giro, andamos sempre de um lado para o outro, mas muitas vezes não é fácil conciliar a família com isto e ter uma vida normal. Convém também conhecer o mercado caso contrário dificilmente tens sucesso.



Pedro Alves: O Boto tocou em fatores fundamentais. Muita gente que está no futebol, está porque tem dinheiro, mas não tem fama, e outros estão porque tem fama, mas não tem dinheiro. O amor pelo futebol é fundamental. Tenho familiares que são muito apaixonados por futebol, conhecem tudo o que são jogadores, clubes, etc. Falta-lhes conhecimento do jogo. É fácil ver o Real-Barça e perceber que o Messi é o melhor. Difícil é ver um Oriental-Sacavenense, por exemplo, e detetar um jogador para o Benfica, Sp. Braga ou Estoril. Os dois primeiros anos são muito bonitos. Depois chegas a uma altura em que a tua vida privada acabou: jantares, convívios… quantas vezes o Boto tem o fim de semana com a esposa ou com os filhos? Não tem porque quer estar no topo e isso dá muito trabalho. Não há uma explicação precisa. O fator da decisão é determinante em tudo na vida. O que é preciso para ser scout tem muitas variáveis, mas não se explica.



Ambos tocaram num ponto: é preciso conhecer o jogo. Porém, não é preciso ser treinador para ser scout.



José Boto: Há scouts bons que nunca foram treinadores ou grandes jogadores ou que nunca foram nem uma coisa nem outra. É impossível dizer qual é o caminho. Conhecemos malta que vem de diversas áreas. Costumo dizer que existem três tipos de scouts e eu só gosto de um: os que põem os jogadores todos, em algum hão de acertar, mesmo que não contratemos nenhum que ele meteu; há os que não põem nenhum, porque não se querem queimar; e há os que metem a cabeça e é desses que gosto. Isso é fundamental nesta profissão. Quando trabalhas a este nível, é fácil deixares-te influenciar pelo que vem na imprensa. Acontece a muitos ler que o Barcelona quer um jogador e eles vão logo a correr fazer um relatório desse jogador. O que lhes digo sempre é ‘tu gostas do jogador? Nunca o meteste aqui e agora estás a colocá-lo porque se está a falar que alguém o quer?’. Nos 14 anos que levo disto, já tive discussões sobre jogadores com quem decide e eles dizem, ‘mas o treinador X vai buscá-lo’. Tens de estar seguro da tua opinião, não é fácil seres confrontado com este tipo de coisas e dizeres: ‘Ele que vá. Para aqui não serve’.



Pedro Alves: O que o Boto está a dizer tem dois sentidos. O que é um scout? Tens de ter uma bagagem que não é só a visualização do jogo ao vivo ou no WyScout. Tem a ver com a informação. Um scout não vi só do que vê no jogo. Tem de saber quem é o agente do jogador, quanto é que este aufere, como se pode fazer o negócio, etc. Tudo isto já entra nos relatórios. O Boto já contou isto e já aconteceu comigo. Por exemplo, um empresário diz que o negócio fica fechado por 20 milhões, mas o Boto, com a experiência que tem, diz que se fecha por dez. Hoje o scout profissional e de grandes clubes, é um informador com poder de decisão e capaz de meter-se no papel do treinador e do diretor desportivo. É, no fundo, mais do que aquilo que as pessoas pensam.



Como se chega a esse nível de conhecimento que o Pedro falou?



Pedro Alves: Hoje em dia trabalha-se com muitos campeonatos prioritários. Quando cheguei ao Sp. Braga observava jogadores a pensar no Benfica. Porquê? Estava num clube vencedor e não num clube vendedor. Quando observava um jogador para o Sp. Braga queria que esse jogador tivesse rendimento desportivo e que futuramente fosse vendido. Vamos colocar isto assim: Estoril, Sp. Braga, Benfica e Shakhtar. Para o Sp. tem de render desportivamente e mais tarde tentar vender. O Estoril tem de detetar talento para tentar vender, mas acima de tudo, para subir de divisão. São contextos diferentes. Se me perguntares qual o melhor onze da Liga inglesa ou espanhola, não sei responder. Se me perguntares o melhor onze da II liga do Brasil ou da Argentina, eu digo-te. São os campeonatos onde posso chegar.



Qual o relacionamento entre a figura do diretor desportivo e os departamentos de scouting?



Pedro Alves: Quando cheguei, o Estoril era baseado em agentes da Traffic, que têm jogadores de nome e outros para potenciar como Lucas Evangelista ou o Kléber. Não havia organização nem projeção do ano seguinte. Quando trouxe o Flávio [atual chief-scout Famalicão], tinha uma relação como ele como a que adorava que tivessem tido comigo quando era scout. Porquê? Era ouvido, dava-lhe atenção. Ele à sexta ia ver um jogo da Liga, sábado ia aos sub-19 de manhã e à tarde à II Liga. Domingo de manhã ia ver os sub-17, à tarde o Campeonato de Portugal. Não posso chegar a segunda-feira, vê-lo e fazer de contas que nem o conheço. Trabalhei num clube no qual o Rui Casaca era o diretor desportivo. É uma pessoa fabuloso, mas no Sp. Braga há um regime presidencialista, um pouco à semelhança do Benfica. Não existe o termo de diretor desportivo, existe alguém próximo do presidente para lhe dar informações. A relação que tenho com os scouts enquanto diretor desportivo é: eles são os meus chefes. O futebol é feito de relações.



José Boto: Trabalhei num regime presidencialista em que tens de estar muito próximo do presidente e hoje trabalho num regime igual. Além de ser diretor de scouting, sou conselheiro do presidente para todas as questões do futebol. Sou quase um diretor desportivo. O Pedro focou uma questão muito importante: as relações humanas. Se um scout meu vai passar três semanas fora e quando chegas nem quero saber se está bem ou o que viu... Como diz um amigo meu do Marselha, as pessoas sentem-se fazedoras de relatórios. As estruturas pequenas dão-te relação direta. O scout liga-te e diz: 'Vi um jogador que é top'. Se não sentir que eles estão apaixonados pelos jogadores nem os vou ver. Tenho de sentir que estão apaixonados. No final do ano passado, estava em final de contrato [ndr: acabou por renovar por mais três anos] tive um convite de um grande clube da Premier League. Falo à vontade porque as pessoas do Shakhtar sabem. Fui falar com as pessoas e quando me disseram que tinham um departamento de scouting e outro de recrutamento... 60 pessoas num e 57 no outro. Recusei, disse que não conseguia trabalhar assim e que era uma estupidez. Não vais ter relação de proximidade com os scouts. As pessoas com quem falo que trabalham dessa forma queixam-se da falta de relacionamento. Quem faz pior scouting a nível europeu são os ingleses: porque têm muita gente a trabalhar e muito dinheiro para gastar.