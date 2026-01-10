O Nottingham Forest caiu com estrondo na Taça de Inglaterra, nesta sexta-feira. A equipa da Premier League perdeu com o Wrexham, da segunda divisão, nas grandes penalidades após um empate a três bolas nos 120 minutos.

O treinador do Nottingham Sean Dyche criticou a atuação dos seus jogadores, especialmente na primeira parte, em que a equipa galesa marcou dois golos sem resposta.

«A primeiro parte foi completamente inaceitável. Eu deixei os jogadores saberem, alguns deles certamente sabem e vão olhar para o espelho. E nós somos a equipa da Premier League», começou por dizer.

«Eles batem à minha porta e perguntam por que não jogam. Bem, a prova está lá, honestamente. Istp não é para todos, mas é assim que o futebol é. Eu poderia ter substituído todos eles, incluindo a mim, provavelmente», finalizou.

Sean Dyche é o substituto de Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest de Evangelos Marinakis.