Sebastián Coates foi homenageado no relvado do Estádio de Alvalade antes do início da receção do Sporting ao Moreirense, em jogo da nona jornada da Liga.

O central uruguaio, capitão da equipa de Ruben Amorim, recebeu uma camisola do presidente do clube, Frederico Varandas, a assinalar o registo alcançado há três semanas, na partida em Arouca.

Coates chegou ao Sporting em 2016. Soma 252 jogos, 26 golos e seis títulos de leão ao peito.