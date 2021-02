A primeira jornada da segunda volta da I Liga reforçou a liderança do Sporting, que com uma reviravolta épica em Barcelos, aumentou de seis para oito os pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto, que empatou ante o Sp. Braga. Os minhotos distam agora dos leões, tal como o Benfica, 11 pontos.

As águias, no regresso de Jorge Jesus ao banco – que se saúda – regressaram também aos triunfos após raras quatro jornadas sem vitórias: o 2-0 ao Famalicão permitiu a colagem ao Sp. Braga e a fuga curta do sensacional Paços de Ferreira, que viu as suas seis vitórias seguidas – um recorde na história do clube – serem travadas pelo Portimonense, com o 0-0 na Capital do Móvel.

Uma jornada que, em nove jogos, teve apenas dois triunfos caseiros. Além do Benfica, o Rio Ave, que ao terceiro jogo de Miguel Cardoso, marcou os primeiros golos e somou a primeira vitória, com reviravolta, frente ao Tondela, por 2-1.

Triunfos forasteiros, além do Sporting, foram também registados por Santa Clara, Moreirense e Nacional, que ganham alguma tranquilidade na primeira metade da tabela, respetivamente nos sétimo, oitavo e nono lugares.

FIGURA DA JORNADA: Coates, o herói do leão com homenagem a um amigo

O Sporting parecia perto de perder pontos pela quarta vez na I Liga à 18.ª jornada, mas repetiu, em Barcelos, a reviravolta que já tinha conseguido em casa ante o Gil Vicente, para lá do minuto 80. Coates fez o 1-1 aos 83 minutos e, no primeiro de cinco minutos de compensação, cabeceou para a reviravolta. O primeiro bis do uruguaio pelo Sporting em cinco anos de clube teve homenagem especial ao amigo Santiago «Morro» García, que faleceu na semana passada. O sul-americano foi mesmo o jogador com nota mais alta, nas pontuações combinadas do Maisfutebol e do SofaScore, na equipa da ronda.

GOLO DA JORNADA: visão de Geraldes e «chapéu» de Mané a iniciar reviravolta do Rio Ave

O Rio Ave iniciou a primeira vitória com Miguel Cardoso no comando técnico com um golo vistoso, construído aos 59 minutos. Francisco Geraldes viu bem a entrada de Mané entre o central e o lateral, para o extremo assinar um «chapéu» a Babacar Niasse. Pouco depois surgiria o 2-1, numa jogada com dois ex-Sporting: Gelson Dala assistiu Rafael Camacho que, cedido pelos leões, estreou-se a marcar em Vila do Conde.

DEFESA DA JORNADA: Denis evitou vantagem do Sporting (30m)

Ainda com o 0-0 no marcador em Barcelos, Denis assinou uma intervenção com reflexos apurados. Após livre de Antunes, Feddal saltou entre três defesas do Gil Vicente e foi mesmo Henrique Gomes a tocar com as costas, desviando a trajetória da bola em cima da pequena área. Denis, com um braço, foi buscar a bola, mantendo o nulo. De notar, contudo, as boas defesas de Defendi a Lucas Silva no Farense-Moreirense, de Kieszek a Pedro Augusto no Rio Ave-Tondela, de Vlachodimos a Lukovic no Benfica-Famalicão e de Matheus a Marega, no último lance do Sp. Braga-FC Porto.