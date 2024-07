Ao fim de oito anos de ligação ao Sporting, Sebastián Coates deixou Alvalade. Foi anunciado oficialmente pelo Nacional de Montevidéu, clube uruguaio onde se formou e iniciou carreira antes de vir para a Europa.

Numa mensagem divulgada pelo Sporting, o jogador admitiu que este «é um dia muito difícil», mas explicou que esta foi uma decisão tomada em família. Deixou bastantes agradecimentos, desde Rúben Amorim a Frederico Varandas, mas também recebeu de volta muitas mensagens.

Nas redes sociais, colegas e ex-colegas de Coates quiseram deixar uma homenagem. No Instagram, Pote escreveu: «és um exemplo para todos. Deixaste a tua marca e fizeste história! Que sejas muito feliz e por mais que voltes ao teu país esta será sempre a tua casa, leão», disse.

Já o ala Nuno Santos, através do mesmo meio, foi sucinto: «Obrigado por tudo capitão». Pedro Porro, antigo lateral do Sporting que joga agora no Tottenham, sublinhou: «Um irmão dentro e fora do campo. Exemplo de capitão. Obrigado por tudo patrón. És o melhor, Coates.»

Na publicação feita pelo Sporting, sucedem-se os comentários de apoio ao central uruguaio, vindos de António Adán, João Virgínia, Edinho, Vitorino Antunes. Seba Coates despede-se dos adeptos no Torneio dos Cinco Violinos.