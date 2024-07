De saída do Sporting para o Nacional, do Uruguai, Sebastián Coates foi homenageado, este sábado, em pleno Estádio José Alvalade.

Momentos antes do apito inicial do Troféu Cinco Violinos, frente ao Athletic Bilbao, o ex-capitão dos leões subiu ao relvado e recebeu uma lembrança pelas oito épocas e meia que fez no Sporting.

«Obrigado capitão, serás sempre um leão», escreveram os adeptos dos leões nas bancadas.

Veja o momento: