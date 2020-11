Sebastian Coates está lesionado e vai falhar os jogos da seleção do Uruguai, de qualificação para o Mundial 2020.

O central do Sporting está a contas com uma tendinopatia no adutor direito e nem sequer viajou para a América do Sul.

Vai, portanto, ficar a recuperar e a fazer tratamento em Portugal, na Academia leonina.

De resto, o problema não se afigura de grande gravidade, ou seja, impede Coates de ir à seleção, mas não deve colocá-lo em risco para quando voltar a competição de clubes.