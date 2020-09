Sebastian Vettel vai ser piloto da Aston Martin (futuro nome da escuderia Racing Point) a partir da próxima temporada da Fórmula 1.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️



Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 10, 2020

«Estou contente por finalmente partilhar estas notícia muito empolgante sobre o meu futuro», disse o piloto alemão em comunicado.

«Estou extremamente orgulhoso em dizer que me vou tornar piloto Aston Martin em 2021. É uma nova aventura para mim com uma marca lendária. Fiquei impressionado com os resultados que a equipa tem atingindo este ano e acredito que o futuro será ainda melhor», afirmou Vettel.

«Ainda tenho muito amor pela Fórmula 1 e a minha única motivação é correr na frente da grelha. Fazer isso com a Aston Martin será um grande privilégio», pode ainda ler-se no comunicado do piloto alemão, que tinha anunciado em Maio que iria deixar a Ferrari no fim desta temporada.

Esta terça-feira tinha sido a vez do piloto mexicano Sergio Pérez ter anunciado que iria deixar a Racing Point, o que abriu a porta à entrada de Vettel.

«Tudo tem um princípio e um fim e, após sete anos juntos, o meu tempo na equipa chega ao fim no final da temporada», disse Pérez, que ainda tinha mais um ano de contrato.

Sergio Pérez admite que a partida «magoa um pouco» pois diz ter apostado «na equipa em tempos muito difíceis».

«Ultrapassámos obstáculos e tenho orgulho em dizer que salvei os empregos de vários dos meus companheiros», sublinhou o mexicano, que tem injetado dinheiro na escuderia através do patrocínio do milionário mexicano Carlos Slim.

Pérez diz que não tem «um plano B», mas que vai «tentar procurar um projeto» que o motive «a cem por cento».