André Villas-Boas confessou estar a «viver um sonho» com a participação como piloto no Rali de Portugal, ao volante de um Citroen na categoria WRC, e tem como objetivo «conseguir terminar a corrida».



«Ainda hoje estava no shakedown e comentava com o meu co-piloto que parecia impossível estamos no Rali de Portugal. Estou a viver um sonho, e, apesar de me confrontar com minha veia competitiva do futebol, também tenho uma parte sensata, de piloto amador, que me obriga a ir com segurança, para conseguir terminar a corrida», referiu, aos jornalistas.

Fã incondicional do desporto motorizado, também por influência familiar, o treinador vincou, ainda assim, que o seu futuro profissional será no futebol e que esta participação numa prova do Mundial de ralis «será uma experiência única».

«O mercado dos treinadores, por enquanto, está um pouco louco, vamos ver o que acontece a partir deste mês. Certo é que quando estiver longe dos relvados estarei a competir nos carros. É o que me acalma do stress do futebol. As provas todo-o-terreno estão mais no sangue, os ralis são muito mais difíceis», confessou.



Villas-Boas teve oportunidade de oferecer a Sébastien Ogier, o atual campeão do mundo, uma camisola do Marselha, clube do qual o piloto é fã.





Refira-se que Elfyn Evans (Toyota Yaris) foi o piloto mais rápido no shakedown do Rali de Portugal, quarta prova do Campeonato do Mundo, que se disputou esta quinta-feira em Paredes.

O piloto da Toyota gastou 3.05,9 minutos na melhor das quatro passagens que efetuou pelos 4,60 quilómetros da especial de aquecimento da 54.ª edição do Rali de Portugal. Por sua vez, o estónio Ott Tanäk (Hyundai i20), vencedor em 2019, foi o segundo mais rápido, a 0,2 segundos de Evans, enquanto Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) foi terceiro, a 0,3 segundos.

Ricardo Teodósio (Skoda Fábia), que fez apenas duas passagens, foi o melhor dos portugueses, na 13.ª posição, com o tempo de 3.15,7 minutos.



De resto, outro dos portugueses em prova, Armindo Araújo, atual campeão nacional de ralis, traçou objetivos ambiciosos para esta participação.

«Estou muito confiante e parto com dois objetivos ambiciosos. Quero ganhar o primeiro dia para o Campeonato de Portugal de Ralis e, depois, ser o melhor corredor português no final. Vai ser difícil e um grande desafio, mas sinto que estou pronto», disse o piloto do Skoda Fabia R5 Evo.