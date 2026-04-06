O Secret Story 10 tem sido um campeão de audiências, discutido até fora do nosso país, muito por causa das tricas e ligações entre os concorrentes. No centro do furacão está Diogo, que já não é namorado de Eva, mas agora se relaciona com Ariana. Parece uma novela? Pois parece, nem sequer é muito fácil de explicar.

Em alta tem estado também Jéssica, a namorada de Wilson Manafá, antigo jogador do FC Porto, com o qual tem dois filhos. Ora na última madrugada, Jéssica protagonizou um momento mais quente, durante uma forte discussão com Diogo, que já foi vista nas redes sociais mais de um milhão de vezes. Curioso? O vídeo está também neste artigo.

Ora em defesa da Jéssica saiu um antigo colega de Manafá no FC Porto: exatamente o central Fábio Cardoso, que foi formado no Benfica e que agora representa o Sevilha. «Fala, que tu falas bem», escreveu o central na publicação do referido vídeo nas redes sociais, assumindo uma clara demonstração de apoio a Jéssica.