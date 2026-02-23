Secret Story
Concorrente do Secret Story é noiva de um jogador ex-FC Porto
Jessica Jeremias entrou na nova edição do programa apresentado por Cristina Ferreira
A TVI começou este domingo com uma nova edição do Secret Story, que trouxe uma novidade: Jessica Jeremias é uma das concorrentes e é noiva de Wilson Manafá, que representou o FC Porto durante cinco temporadas.
Manafá está agora a jogar na China, no Shangai Shenhua, e Jessica revela que a vida dela é passada entre Portugal e China. A concorrente é também mãe de dois filhos pequenos.
