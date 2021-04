O secretário de Estado da Juventude e do Desporto afirmou esta sexta-feira que acredita que a comercialização centralizada dos direitos televisivos dos jogos da Liga e da II Liga será implementada antes da época 2028/29.

«Uma coisa é certa: até 2028/29, o modelo vai estar implantado, seja por via da autorregulação ou da força legislativa. Sinceramente, espero possa ser uma realidade antes dessa época», afirmou João Paulo Rebelo, numa sessão organizada pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal.

«Estou plenamente convicto de que este modelo será determinante para colocar as provas profissionais em linha com as melhores práticas internacionais, aproveitando melhor o enorme potencial futebolístico que temos e conferindo à própria competição um maior equilíbrio, competitividade e a própria sustentabilidade do setor», acrescentou.

João Paulo Rebelo acredita que este modelo vai «gerar mais receites» e fomentar uma «repartição mais equitativa das mesmas». «Ao estimular a redução das diferenças competitivas, seguramente gerará maior imprevisibilidade quanto ao desfecho dos jogos», defendeu.