Há neste momento 165 infetados com Covid-19 entre pessoal médico: 82 médicos, 37 enfermeiros e 37 assistentes operacionais e técnicos. A revelação foi feita pelo Secretário de Estado da Saúde na conferência de imprensa diária de acompanhamento à pandemia de Covid-19, onde afirmou também que Portugal vai à China comprar e recolher testes e material de proteção.

«Hoje mesmo sai uma avião com destino à China para trazer material. Temos também escalas nas próximas semanas com novas idas àquele país quer para fazer face quer às compras do Estado, quer para assegurar a recolha de material ofertado», afirmou António Lacerda Sales, revelando que nos próximos dias vão chegar mais quatro milhões de máscaras (metade cirúrgicas e metade FFP2) e 50 mil zaragatoas, essenciais para se fazerem os testes.

«Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade para fazer 2 500 testes diários, no privado são mais 1 500 testes por dia. No entanto, existe uma capacidade em stock de cerca de 20 mil testes. Estamos, por isso, a aumentar a capacidade de testar», afirmou o governante.