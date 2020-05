O secretário de Estado do Desporto admitiu hoje que a I Liga pode não regressar ou até voltar e ser interrompida.

«Tenho lido e ouvido muitas pessoas a darem como adquirido o regresso, mas a I Liga pode nem sequer retomar e também acontecer uma possibilidade, que pode ser ainda mais dramática, que é retomar a competição e voltar a interrompê-la», afirmou João Paulo Rebelo em entrevista ao Jornal Económico.

«Vamos estar constante monitorização e acompanhamento tendo em conta a capacidade de contágio desta doença. Vai ser preciso um entendimento entre a Federação Portuguesa de Futebol, mais concretamente os especialistas que a FPF envolveu, com os especialistas da Direção-Geral de Saúde que estão a trabalhar para garantir um conjunto de condições que implicam a saúde dos participantes e a saúde pública de uma forma geral», acrescentou o governante, que deu por arrumado o assunto do cancelamento da II Liga, defendendo que não foi a questão financeira que levou ao cancelamento imediato do segundo escalão profissional.

«Por um lado, e num momento em que queremos minimizar o risco, estamos a maximizá-lo se o alargarmos a uma população maior; por outro lado, há uma questão económica, mas essa questão não foi ponderada quando se decidiu cancelar a II Liga. Todos sabemos que os clubes têm manifestado, de uma forma geral, as suas dificuldades financeiras por não haver a retoma do campeonato e que isso pode ter impactos financeiros fatais para esses clubes. Por aí, aceita-se o risco existente, por mais baixo que seja. É este equilíbrio que tem de ser encontrado», concluiu o secretário de Estado.