Pela segunda jornada consecutiva, o líder Sporting deixou pontos pelo caminho. Os leões não foram além de um empate frente ao Famalicão e viram FC Porto e Benfica encurtarem distâncias.



Os dragões entraram em campo sábado ao final da tarde e derrotaram o Tondela, no João Cardoso, por 2-0. Mais tarde, as águias golearam a surpresa do campeonato, o Paços de Ferreira (reduzido a dez elementos desde os 22 minutos) por 0-5 com um «show» de Seferovic.



Os campeões nacionais estão a seis pontos do primeiro lugar enquanto os encarnados encontram-se a nove. Quem perdeu terreno para o pódio foi o Sp. Braga que empatou a uma bola ante o Belenenses. A equipa de Petit ganhou fôlego na luta pela permanência e ocupa a 13.ª posição em igualdade pontual com o Famalicão.



A 26.ª jornada deixou o Santa Clara em igualdade pontual com o Vitória no sexto posto. Depois de os vimaranenses terem perdido em Portimão na estreia de Bino, os açorianos golearam o Nacional, o novo «lanterna vermelha» por 5-1. Já o Marítimo deixou o rival da ilha só no último posto graças a um triunfo caseiro frente ao Farense (1-0).



Por sua vez, o Boavista somou um ponto contra o Rio Ave (3-3). Os vilacondenses continuam numa zona pouco confortável da tabela, situação idêntica à do Gil Vicente que foi derrotado em casa pelo Moreirense (2-1).



No fundo, ainda há muito campeonato.





FIGURA DA JORNADA



Haris Seferovic é, sem dúvida, a figura da ronda. O internacional suíço fez dois golos e duas assistências na goleada do Benfica na Capital do Móvel e mereceu a única nota máxima por parte do Maisfutebol. O helvético fez, porventura, o melhor jogo desde que chegou a Portugal e chegou à liderança da lista de melhores marcadores, alcançado depois por Pedro Gonçalves.



GOLO DA JORNADA



Que classe! Numa ronda com 30 golos, o de Cassierra foi o melhor para o Maisfutebol. Ao minuto 59 do encontro, Rúben Lima lançou o avançado colombiano que bateu Raúl Silva em velocidade e com uma finta de corpo, deixou Matheus fora do lance. Antes de atirar para o fundo da baliza, Cassierra ainda driblou o defesa brasileiro do Sp. Braga. Incrível!



DEFESA DA JORNADA



Matheus não para de somar defesas de elevado grau de dificuldade. Depois de ter feito duas intervenções incríveis contra o Farense, o guarda-redes brasileiro voltou a estar em grande nível. Após um cruzamento da direita de Esgaio, Miguel Cardoso surgiu solto ao segundo poste com tudo para marcar. Porém, o guardião do Sp. Braga impediu o golo do Belenenses já no chão.