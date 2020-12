O Benfica tem mais dois casos de covid-19: Haris Seferovic e João Ferreira também testaram positivo nas últimas horas, e por isso entraram em isolamento profilático.

A informação foi confirmada em nota publicada no site oficial do clube, nesta segunda-feira, véspera do jogo com o Portimonense, a contar para a 11.ª jornada da Liga.

Nesta altura o plantel encarnado tem assim cinco jogadores com covid-19: Pizzi testou positivo antes da Supertaça e depois do jogo com o FC Porto também Jardel e Gonçalo Ramos tiveram o mesmo resultado.