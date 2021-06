A Suíça venceu a Turquia por 3-1, na 3.ª jornada do Grupo A do Euro2020, e colocou-se em grande posição para ser um dos melhores terceiros classificados da fase de grupos, com quatro pontos e 4-5 em diferença de golos.

O selecionador helvético demonstrou uma confiança inabalável em Haris Seferovic e o avançado do Benfica correspondeu com um belo golo logo ao sexto minuto de jogo. Seferovic recebeu à entrada da área e rematou de pé esquerdo, cruzado e rasteiro, sem hipóteses para o guarda-redes turco.



FICHA E FILME DO JOGO

Shaqiri ampliou a vantagem com uma obra de arte (26m). O jogador suíço surgiu no corredor central para desferir um remate soberbo, sem preparação, desenhando um arco perfeito.



Após a hora de jogo (62m), mesmo perante a boa entrada da Suíça na segunda parte, Kahveci respondeu com outro grande golo. O médio do Fenerbahce tirou Rodriguez do caminho com uma finta soberba e atirou de longe, colocadíssimo, para o fundo da baliza.



A Turquia queria reentrar no jogo mas o terceiro golo helvético surgiria pouco depois, novamente por Xherdan Shaqiri (68m), após grande assistência de Zuber, uma das melhores unidades da Suíça.



O triunfo suíço nunca esteve verdadeiramente em causa, perante a superioridade demonstrada ao longo do encontro. Os dois guarda-redes evitaram um resultado mais avolumado, sobretudo o turco Ugurcan Cakir, num duelo interessante e com várias oportunidades de golo.

A seleção orientada por Vladimir Petkovic ainda sonhava com o segundo lugar, mas precisaria de recuperar de uma desvantagem de cinco golos para superar o País de Gales, que perdeu com a Itália (0-1) mas logrou garantir o apuramento direto para os oitavos de final do Euro 2020.



A Turquia despede-se do Campeonato da Europa com zero pontos, oito golos sofridos e apenas um golo marcado, num excelente lance individual de Irfan Kahveci, este domingo.