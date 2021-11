Na estreia do novo treinador, Francisco Chaló, o Trofense venceu no terreno do Leixões, por 2-1, com uma reviravolta no marcador.

A turma de Matosinhos adiantou-se cedo no marcador, com Sapara a cobrar com sucesso uma grande penalidade, aos seis minutos. A formação da Trofa foi então em busca do empate e conseguiu mesmo aos 27 minutos, por intermédio de Gustavo Furtado.

O segundo golo do Trofense e último da partido surgiu já na segunda parte, aos 67, pelos pés de Bruno Almeida.

Com este triunfo, o Trofense subiu ao 13.º lugar da II Liga, com 14 pontos. Já o Leixões não vence há três jornadas, mas segue na 10.ª posição, com mais um ponto.