O Estrela da Amadora, clube recentemente promovido à Segunda Liga, anunciou hoje que será a equipa B do clube o adversário no Troféu José Gomes, jogo que servirá de apresentação aos sócios.

Recorde-se que o adversário original do emblema amadorense era a equipa sub-23 do Sporting, que cancelou a sua presença no encontro, algo que deixou o Estrela «surpreendido»

«Vem o Estrela da Amadora SAD informar todos os seus sócios e adeptos que a primeira edição do Troféu José Gomes irá realizar-se, tal como estava agendado anteriormente, no entanto, sem a presença do adversário anunciado, Sporting Clube de Portugal», anunciou o clube, em comunicado divulgado nas redes sociais.

«O Estrela da Amadora faz este teste com a equipa B, garantindo, assim, que o primeiro troféu de uma figura histórica fica na Amadora», pode ler-se na nota.

O jogo entre as equipas estrelistas está marcado para as 15 horas deste sábado, no Estádio José Gomes.