As autoridades portuguesas registaram dezoito casos ligados a fenómenos de racismo na presente época desportiva, nas diferentes modalidades.

Este número foi revelado pelo Ministro da Administração Interna, durante uma audição na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

«Só nesta temporada desportiva os dados atualizados apontam que as forças de segurança recensearam 18 situações identificadas associadas a fenómenos de racismo nas várias divisões de futebol, quer em outras modalidades», referiu Eduardo Cabrita.

«Não estamos só a falar dos níveis mais elevados. No jogo Cartaxo-União de Tomar, do campeonato distrital de Santarém, também houve insultos, o MP atuou e o processo corre os seus termos», acrescentou ainda o Ministro.

Eduardo Cabrita lembrou ainda que, desde setembro de 2019, altura em entrou em vigor a nova lei relativa a violência no desporto, já foram registadas 112 decisões de impedimento de entrada de adeptos em recintos desportivos.

Relativamente às auditorias que estão a ser realizadas aos estádios dos campeonatos profissionais, o Ministro da Administração Interna explicou que as mesmas pretendem «identificar as zonas de acesso, as características internas dos estádios, as zonas em que por vezes são encontradas as tais tochas, que são diferentes dos petardos».