O Governo reunir-se-á, em maio, com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para poder melhorar o clima no desporto, anunciou a ministra da Cultura, Juventude e Desporto.

«O futebol tem uma centralidade no país que deve ter uma redobrada atenção, da parte das várias entidades envolvidas. O Governo, agora durante o mês de maio, irá sentar-se à mesa com FPF e Liga para analisar o setor e ver de que forma nós conseguimos ser mais eficazes, para que o clima no desporto, e particularmente no futebol, seja mais propício e que este seja um espaço de acolhimento, segurança e fair-play», afirmou Margarida Balseiro Lopes, à saída de um evento sobre a violência no desporto.

No Centro de Estudos Judiciários, em Lisboa, a governante salientou que as atitudes de dirigentes desportivos têm grande influência na temática da violência no desporto, sem entrar em detalhes sobre as reuniões com presidentes de Sporting e FC Porto, Frederico Varandas e André Villas-Boas, respetivamente.

«Vamos ter grandes eventos internacionais no país e queremos conseguir manter a reputação que nos tem granjeado respeito a nível internacional. Devemos continuar a apostar na segurança e combater qualquer tipo de comportamentos desviantes», assumiu, realçando a importância da cooperação entre a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Procuradoria-Geral da República, assinada esta quarta-feira.

O protocolo entre as duas entidades visa uma melhor organização, partilha de conhecimentos e a melhoria dos aspetos da prevenção e de reversão na área da violência no desporto, explicou o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra.

«Criaremos linhas de atuação, cooperação, formação, tratamento de informação e investigação criminal. Os magistrados acompanharão a PSP para verificar certos impactos e os aspetos de prevenção e policiamento, para também percebermos e verificarmos quais são os desafios e dificuldades que a polícia tem na vigilância. O objetivo é conhecermos melhor esta realidade», vincou o responsável.

Por outro lado, o diretor nacional adjunto da PSP, Pedro Neto Gouveia, sublinhou a redução dos casos de violência, mas notou o «aumento substancial» da utilização de pirotecnia, uma «preocupação acrescida, por ser de um risco elevadíssimo».

«Qualquer distração ou fatalidade condiciona o são convívio que pretendemos do ambiente desportivo. O uso abusivo de pirotecnia só pode trazer problemas. Queremos que os recintos desportivos sejam locais de sã convivência familiar, que as pessoas possam, num ambiente seguro e controlado, assistir a um espetáculo desportivo sem complicações. São vergonhosas, às vezes, as coisas que se assistem e a PSP tudo faz para que essas mesmas coisas não voltem a suceder», observou.