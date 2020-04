Uma patrulha da PSP de Elvas foi recebida de forma hospital na madrugada deste domingo quando respondia a uma ocorrência por ruído.

«Os elementos policiais foram imediatamente ameaçados com o arremesso de pedras e garrafas de vidro, numa atitude totalmente hostil para com os polícias, por um grupo de cerca de 15 a 20 pessoas», lê-se num comunicado do Comando Distrital de Portalegre da PSP.

«Igualmente foi perfeitamente audível o som de dois disparos de arma de fogo, tendo a mesma sido disparada do interior do local onde se desenrolava a festa», refere a mesma nota.

Os agentes pediram reforços, tentaram dialogar com o proprietário do espaço onde a festa decorria, mas foram novamente ameaçados e alvo de tentativas de agressão. «Neste momento, foram arremessadas várias pedras e garrafas de vidro, sendo que, ao abrir do portão da propriedade onde se desenrolava a festa, um grupo de cerca de dez indivíduos atiçou um canídeo de raça pitbull e avançou em comunhão de esforços com o intuito de agredirem os elementos policiais no local. Perante esta atitude, houve necessidade dos elementos policiais efetuarem 3 disparos para o ar de Shot Gun, com bagos de borracha, para dispersar o grupo, sendo que das tentativas de agressão aos agentes de autoridade, resultou a interceção de quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 19 e os 40 anos, os quais foram detidos», informa ainda o Comando Distrital de Portalegre da PSP.

Três dos detidos receberam tratamento hospitalar, mas já tiveram todos alta e vão ser presentes a juiz esta segunda-feira para conhecerem as medidas de coação.