Uma festa de três dias estará na origem do surto de Covid-19 no Bairro da Jamaica, segundo a autarquia do Seixal, no distrito de Setúbal.

Vários jovens de diversos concelhos da área metropolitana de Lisboa participaram numa festa na Aroeira, em Almada, nos dias 1, 2 e 3 de maio, onde terão estado os casos positivos identificados no Bairro do Vale de Chícharos, mais conhecido por Bairro da Jamaica, na Amora.

Na mesma festa estiveram jovens de outro bairro do Seixal - Santa Marta, em Corroios -, onde foram registados os restantes casos de infeção pelo novo coronavírus.

Na terça-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou a existência de 32 casos positivos em bairros comunitários do Seixal, com metade dos casos identificados no Bairro da Jamaica.

