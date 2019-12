O Benfica ganhou o prémio de Melhor Academia do Mundo, nos prémio Globe Soccer Awards, que decorrem no Dubai. Mas este não foi um prémio isolado: o Seixal ganhou a distinção em igualdade com o Ajax.

Esta não é a primeira vez que o Benfica ganha esta prémio de Melhor Academia do Mundo, sendo uma repetição do que já aconteceu no ano passado.

Rui Costa subiu ao palco e recebeu a distinção, tendo agradecido «a todas as pessoas que trabalham na Academia», não se esquecendo de nomear «os jogadores e os treinadores». «O clube está muito orgulhoso disto. Muito obrigado», adiantou.