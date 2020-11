Luca Waldschmidt integra a convocatória da Alemanha para o triplo-compromisso frente à República Checa, à Ucrânia e à Espanha.

O avançado do Benfica repete as duas chamadas do selecionador alemão, Joachim Low, que já tinha somado esta temporada, em agosto e outubro. O jovem de 24 anos leva nesta altura cinco golos em nove jogos pelos encarnados.

Refira-se que oito jogadores só estarão disponíveis para os jogos da Liga das Nações, pelo que falham a partida com a República Checa. São eles: Neuer, Ginter, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Kroos, Sané e Werner.

A Alemanha defronta no dia 11 deste mês a República Checa, num particular, e joga depois com a Ucrânia e com a Espanha a contar para a Liga das Nações, nos dias 14 e 17, respetivamente.

Os convocados de Low:

Guarda-redes: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Bernd Leno e Kevin Trapp;

Defesas: Matthias Ginter, Robin Gosens, Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, Robin Koch, Philipp Max, Rudiger, Nico Schulz, Niklas Stark, Jonathan Taj e Felix Uduokhai;

Médios: Nadiem Amiri, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos e Florian Neuhaus.

Avançados: Serge Gnabry, Leroy Sané, Luca Waldschmidt e Timo Werner.