Dolores Silva, capitão da seleção feminina de Portugal, em conferência de imprensa após o triunfo frente à Ucrânia no Estádio do Bessa (2-0). Declarações reproduzidas pela Agência Lusa:

«Sem dúvida que foi uma noite muito especial, um marco como este (150 internacionalizações) sempre foi um sonho. Ainda para mais num estádio repleto de gente para nos apoiar. Nada teria sido possível sem o meu grupo de jogadoras que me tem acompanhado ao longo destes anos. Esta marca é de todas elas.

O momento que viemos hoje foi sem dúvida fantástico, ambiente com casa cheia com que todas sonhávamos. Jogar assim num palco com a seleção nacional... Que se repetia e que as pessoas tenham gostado.

Nesta vitória fizemos coisas muito boas, apesar de haver ainda muito a melhorar. Mas ficou um momento bonito para a nossa seleção.

O grupo está focado em trabalhar, temos coisas a melhorar. Fizemos dois grandes testes, com equipas de características diferentes. É continuar a trabalhar para quando chegar o campeonato do mundo estarmos preparadas.»