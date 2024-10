Francisco Neto destacou o «compromisso» que as navegantes demonstraram, esta sexta-feira, em Baku, onde golearam o Azerbaijão (4-1), no jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase final do Euro2025. O selecionador lamentou, no entanto, a falta de concentração no segundo tempo que poderia ter proporcionado uma vantagem ainda mais confortável.

«Acima de tudo, fica a forma e o número de oportunidades que criámos. Conseguimos concretizar quatro vezes e poderíamos ter sido mais competentes nesse aspeto. No entanto, a forma como conseguimos lá chegar é algo positivo», começou por referir o selecionador no final do jogo.

O líder ficou satisfeito com os golos marcados fora, os três primeiros na primeira meia-hora, mas lamentou a quebra evidente na segunda parte. «Fizemos quatro golos fora, é sempre bom, mas poderiam ter sido mais. No início da segunda parte não tivemos os índices de concentração que deveríamos ter, mas conseguimos reagir e controlámos bem o jogo», acrescentou.

Um jogo que permitiu mais uma estreia entre as navegantes, com a entrada de Andreia Bravo nos instantes finais do jogo. «Felizmente temos cada vez mais jogadoras aptas e disponíveis, quem entrou acrescentou. É um grupo muito competitivo e agora é recuperar e preparar o próximo jogo», destacou ainda o selecionador.

Ana Capeta: «Faltam-nos mais três jogos»

Ana Capeta inaugurou o marcador e destaca também a boa entrada das portuguesas no jogo. «Entrámos muito bem no jogo, tal como queríamos, a concretizar os nossos objetivos. A segunda parte não foi tão bem conseguida, o Azerbaijão conseguiu fechar mais o nosso jogo. Acima de tudo, levamos a vitória, era isso que idealizávamos», destacou a jogadora do Sporting.

A avançada também realça a quebra no segundo tempo. «Somos uma equipa que consegue trocar bem a bola. Soubemos ter bola e paciência para encontrar os espaços livres. Conseguimos concretizar as nossas oportunidades. Não podemos tirar o pé do acelerador. Levamos a vitória na bagagem, mas queremos nova vitória, desta vez perante os nossos adeptos na terça-feira. Vamos pensar jogo a jogo. Faltam-nos mais três jogos», referiu, em alusão já à segunda ronda do play-off em que Portugal irá defrontar o vencedor do duelo entre a Bielorrússia e a Chéquia.

A guarda-redes Inês Pereira, por seu lado, considera que o resultado podia ter sido ainda mais dilatado. «É verdade que o resultado poderia ter sido ainda mais dilatado a nosso valor, mas jogar fora é sempre complicado. Vamos com uma vantagem de 4-1 e fomos bastante competentes. A primeira parte foi incrível, o Azerbaijão conseguiu ajustar-se melhor na segunda parte e vieram mais pressionantes. Sofremos um golo, mas reagimos logo de seguida. Agora é descansar e preparar o segundo jogo», referiu.