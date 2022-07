Ana Borges tornou-se esta quarta-feira na jogadora mais internacional de sempre por Portugal, com 146 jogos, na derrota diante dos Países Baixos (2-3), no segundo jogo da fase final do Europeu que está a decorrer em Inglaterra.

A internacional portuguesa foi titular no ataque, mas acabou o jogo a defender o flanco esquerdo e, desta forma, ultrapassou a antiga jogadora Carla Couto, que detinha o recorde de 145 internacionalizações.

A jogadora do Sporting estreou-se pela principal Seleção feminina em março de 2009, no torneio internacional Algarve Cup, num jogo frente à Polónia, em que Portugal venceu (2-1) e Ana Borges teve a oportunidade de marcar.