Autora do primeiro golo na vitória frente aos EUA, por 2-1, em jogo particular, a internacional portuguesa Diana Gomes mostrou-se feliz por terem «dado a volta» e triunfado frente à seleção melhor seleção do ranking da FIFA:

O golo

«É uma alegria imensa. O golo tem o meu nome, mas é de toda a equipa, pois, sem elas, não era possível. Estou muito feliz, agora temos de aproveitar o que fizemos aqui.»

«Sofremos o golo muito cedo. Sabemos que, contra estas equipas, qualquer desatenção, pormenor ou desconcentração e elas vão matar-nos. Sofremos, mas continuámos focadas. Havia muitos minutos pela frente e, felizmente, conseguimos dar a volta.»

E agora?

«Temos de corrigir o que fizemos menos bem, e dar continuidade. Sabíamos que iam entrar fortes na segunda parte, mas continuámos focadas e concentradas até ao último minuto».