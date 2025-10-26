Depois da vitória histórica (2-1) diante dos Estados Unidos, a Seleção Nacional feminina voltou a medir forças com as tetracampeãs do Mundo. Neste domingo, em East Hartford, as americanas venceram por 3-1.

Olivia Moultrie abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo. As «Navegadoras» não foram abaixo e Jéssica Silva restabeleceu o empate aos cinco minutos. Olivia Moultrie viria a bisar pouco tempo depois (10m),

As equipas recolheram aos balneários com os Estados Unidos a vencer por 2-1. Na segunda parte, Samantha Coffey fechou as contas do jogo (3-1) aos 82 minutos.

Com este resultado, as orientadas de Francisco Neto encerram os testes de preparação em solo americano com uma vitória e uma derrota.



